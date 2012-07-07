Savunma Bakanı Yılmaz: Jetin parçalarında füze izine rastlanmadı!

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağının parçalarında füze ya da başka bir ize rastlanıp rastlanmadığı yönündeki soru üzerine, "Çıkan parçalar içerisinde şu ana kadar füzeye rastlanmadı, incelemeler devam ediyor" dedi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesinde düzenlenen 17. Şerefiye Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Yılmaz, programın ardından basın mensuplarının Suriye tarafından düşürülen Türk uçağıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Düşen uçakla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın gereken açıklamayı yaptığını anımsatan Yılmaz, ilk gün ne açıkladılarsa bugün de gelinen noktada aynı şeyi söylediklerini belirterek, "Elimizdeki bilgi ve belgelere göre milletimize hangi bilgiyi verdiysek o doğru" dedi.

Bir basın mensubunun "Uçağın füzeyle vurulduğu söylendi, uçağın motorunun isabet aldığı, motorun sağlam çıktığı söyleniyor" ifadeleri üzerine Bakan Yılmaz, "Şu anda üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bizim söylediğimiz husus; uluslararası sularda uçağımız vuruldu. 'Bu, Suriye'nin, uluslararası

hukuku ihlalidir' diyoruz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Çıkan parçalarda füze ya da başka bir ize rastlandı mı?" sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

"Şu ana kadar rastlanmadı, incelemeler devam ediyor. İlave parçaları da çıkaracağız. Bazılarını çıkardık. Ama inşallah o da çıktığında bilin ki bu millete en doğru, en güvenilir bilgi verilecektir. Yine yapılan incelemeler sonunda Genelkurmay Başkanlığımız gereken açıklamayı yapacaktır."