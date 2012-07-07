T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savunma Bakanı Yılmaz: Jetin parçalarında füze izine rastlanmadı!

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan Suriye'de düşürülen uçakla ilgili olarak soru işaretlerini artıran açıklama...

07 Temmuz 2012 23:50

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağının parçalarında füze ya da başka bir ize rastlanıp rastlanmadığı yönündeki soru üzerine, "Çıkan parçalar içerisinde şu ana kadar füzeye rastlanmadı, incelemeler devam ediyor" dedi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesinde düzenlenen 17. Şerefiye Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Yılmaz, programın ardından basın mensuplarının Suriye tarafından düşürülen Türk uçağıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Düşen uçakla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın gereken açıklamayı yaptığını anımsatan Yılmaz, ilk gün ne açıkladılarsa bugün de gelinen noktada aynı şeyi söylediklerini belirterek, "Elimizdeki bilgi ve belgelere göre milletimize hangi bilgiyi verdiysek o doğru" dedi.

Bir basın mensubunun "Uçağın füzeyle vurulduğu söylendi, uçağın motorunun isabet aldığı, motorun sağlam çıktığı söyleniyor" ifadeleri üzerine Bakan Yılmaz, "Şu anda üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bizim söylediğimiz husus; uluslararası sularda uçağımız vuruldu. 'Bu, Suriye'nin, uluslararası
hukuku ihlalidir' diyoruz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Çıkan parçalarda füze ya da başka bir ize rastlandı mı?" sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

"Şu ana kadar rastlanmadı, incelemeler devam ediyor. İlave parçaları da çıkaracağız. Bazılarını çıkardık. Ama inşallah o da çıktığında bilin ki bu millete en doğru, en güvenilir bilgi verilecektir. Yine yapılan incelemeler sonunda Genelkurmay Başkanlığımız gereken açıklamayı yapacaktır."

ETİKETLER

BakanfüzeSuriyeYılmazrastlanmadıparça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24