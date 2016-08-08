Genelkurmay "Darbeciler Kandil'e sığındı" iddiasını yalanladı

Genelkurmay Başkanlığı, Sözcü gazetesinin, darbe teşebbüsünün başarısız olduğunun anlaşılmasıyla, 3 tuğgeneralin aralarında yer aldığı 60 askerin Kandil'e sığındığına yönelik haberini yalanladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Silopi'de söz konusu tarihte helikopter hareketliliğinin yaşanmadığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, darbeci askerlerin Habur’dan Irak kuzeyine geçtiği ve oradan da Kandil’e kaçtığı yönünde haberler hakkında açıklama yaptı.

"16 Temmuz'da Silopi'de helikopter hareketliliği yaşanmadı"

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbeci 3 generalle 57 askerin Silopi’ye helikopterle gelerek Habur’dan Irak kuzeyine geçtiği ve oradan da Kandil’e kaçtığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira 16 Temmuz 2016 sabahı Silopi’de kontrol tamamen TSK’nın kontrolünde olup böyle bir helikopter hareketliliği kesinlikle yaşanmamıştır." denildi.

Bakanlarn Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplam 216 askerin firari askerin 9'unun general rütbesinde olduğunu belirterek, askerlerin Kuzey Irak’ta olduğuna yönelik doğrulanmış bilgi olmadığını ifade etmişti.