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Genelkurmay: Cizre, Silopi ve Sur'da 261 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, 17 barikatın kaldırıldığını, iki hendeğin de kapatıldığını açıkladı

02 Ocak 2016 15:37

Genelkurmay Başkanlığı, devam eden operasyonlarda şu ana kadar Şırnak Cizre’de 179, Silopi’de 27, Diyarbakır Sur’da ise 55 PKK’lının "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şırnak / Cizre’de devam eden operasyonda;
- Üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist sağ olarak ele geçirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 179’dur.) 
- Dört El Yapımı Patlayıcı imha edilmiş, yedi barikat kaldırılmıştır.

Şırnak / Silopi’de devam eden operasyonda; 
- Beş Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27’dir.) 
- 15 El Yapımı Patlayıcı imha edilmiş, yedi barikat kaldırılmış, iki hendek kapatılmış, 
- Bir av tüfeği ele geçirilmiştir.

Diyarbakır / Sur’da devam eden operasyonda; 
- Bir Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55’dir.) 
- Üç barikat imha edilmiştir. 
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından bir okul kundaklanmıştır.

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