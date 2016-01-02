Genelkurmay: Cizre, Silopi ve Sur'da 261 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, devam eden operasyonlarda şu ana kadar Şırnak Cizre’de 179, Silopi’de 27, Diyarbakır Sur’da ise 55 PKK’lının "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şırnak / Cizre’de devam eden operasyonda;

- Üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist sağ olarak ele geçirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 179’dur.)

- Dört El Yapımı Patlayıcı imha edilmiş, yedi barikat kaldırılmıştır.

Şırnak / Silopi’de devam eden operasyonda;

- Beş Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27’dir.)

- 15 El Yapımı Patlayıcı imha edilmiş, yedi barikat kaldırılmış, iki hendek kapatılmış,

- Bir av tüfeği ele geçirilmiştir.

Diyarbakır / Sur’da devam eden operasyonda;

- Bir Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55’dir.)

- Üç barikat imha edilmiştir.

Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından bir okul kundaklanmıştır.