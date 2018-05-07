Genelkurmay çatı davasında savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasının görülmesine devam edildi. Savunma ve ifade alma işlemlerinin tamamlandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasını bu hafta açıklaması bekleniyor.

Ankara 17\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki salonda görülen davaya sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde, talimatla alınan bazı tanık ifadeleri okundu ve bazı tanıklar dinlendi. Sanıklardan Mustafa Temir aleyhinde ifade veren bir tanık, duruşma salonunda dinlendi. FETÖ şüphelisi tanık, teğmen olarak Edirne\'nin Keşan ilçesine atandığında \'örgüt abi\'sinin, kendisini Temir\'le tanıştırdığını söyledi. Sanık Temir\'le 1 yıl aynı evde kaldıklarını kaydeden tanık, Özel Kuvvetler\'e geçtikten sonra sanığı görmediğini ileri sürdü.

MAHKEME BAŞKANI: BENİ KARIŞTIRMAYIN

Tanık ifadesine karşın savunma yapan Mustafa Temir, teğmenin, devresi olduğunu ve aralarında husumet bulunduğu için hakkında ifade verdiğini savunarak, \"\'1 yıl aynı evde kaldık\' diyor; ama ben Keşan\'da sadece 2,5 ay kaldım. Siz de sordunuz, 1 yıl diyor\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, \"Beni karıştırmayın\" diye karşılık verdi. Sanık Temir ise \"Sizi de görmüş olabilirim\" dedi. Başkan Dik, \"Hangi yıllardan bahsediyorsunuz?\" diye sordu. Sanık \"2015\" yanıtını verdi. Başkan Dik ise \"Ben 2005\'te oradaydım\" dedi. Bu diyalog, salonda gülüşmelere neden oldu.

Aleyhinde verilen ifade okunan sanık Muhammed Yılmaz, aynı ifadenin daha önce de kendisine sorulduğunu; ancak ifadede geçen Muhammed Yılmaz\'ın kendisi olmadığını öne sürdü. Mahkeme Başkanı Dik\'e, kendi rütbesini bilip, bilmediğini soran sanık, \"Ben astsubayım, ifadede kastedilen kişi teğmen. O teğmenin hangi cezaevinde kaldığını bile söyleyebilirim\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Dik de \"Tamam da 2 cümle söylesen\" dedi.

Sanık Yılmaz ise \"Niye söyleyeyim? 60 kez müebbetle yargılıyorsunuz, gelen tüm Muhammed\'leri bana kilitliyorsunuz\" diye konuştu. Bu diyaloglardan sonra da salondan gülüşme sesleri ve uğultu yükseldi.

KATILMA TALEPLERİ KARARA BAĞLANACAK

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından davanın yarınki celsesinde mahkeme heyeti, katılma taleplerini karara bağlayacak. Katılma taleplerinin karara bağlanmasının ardından heyet, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verecek. Savcının perşembe gününe kadar esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.