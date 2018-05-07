Genelkurmay Çatı davasında bu hafta savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin, sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı davasının görülmesine devam edildi.

Savunma ve ifadeler tamamlanan davada, bu hafta savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki salonda görülen davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde, talimatla alınan bazı tanık ifadeleri okundu ve bazı tanıklar dinlendi. Sanıklardan Mustafa Temir aleyhinde ifade veren bir tanık duruşma salonunda dinlendi. Kendisi de FETÖ şüphelisi olan tanık, teğmen olarak Edirne Keşan\'a atandığında FETÖ \'Abi\'sinin, kendisini Temir\'le tanıştırdığını söyledi. Sanık Temir\'le bir yıl aynı evde kaldıklarını söyleyen tanık, özel kuvvetlere geçtikten sonra sanığı görmediğini söyledi.



MAHKEME BAŞKANINDAN \'BENİ KARIŞTIRMAYIN\' UYARISI

Tanık ifadesine karşın savunma yapan Mustafa Temir, tanık teğmenin devresi olduğunu; aralarında husumet bulunduğu için hakkında ifade verdiğini belirterek, \" \'Bir yıl aynı evde kaldık\' diyor ama ben Keşan\'da sadece 2.5 ay kaldım. Siz de sordunuz bir yıl diyor\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, \"Beni karıştırmayın\" dedi. Sanık Temir ise, \"Sizi de görmüş olabilirim\" karşılığını verdi. Başkan Dik, \"Hangi yıllardan bahsediyorsunuz\" diye sordu. Sanık \"2015\" cevabını verdi. Başkan Dik ise \"Ben 2005\'te oradaydım\" dedi. Bu diyalog salonda gülüşmelere neden oldu.



‘GELEN TÜM MUHAMMED\'LERİ BANA KİLİTLİYORSUNUZ’

Aleyhinde verilen ifade okunan sanık Muhammed Yılmaz, aynı ifadenin daha öncede kendisine sorulduğunu, ancak ifadede geçen Muhammed Yılmaz\'ın kendisi olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanına kendi rütbesini bilip bilmediğini soran sanık, \"Ben astsubayım, ifadede kastedilen kişi teğmen. O teğmenin hangi cezaevinde kaldığını bile söyleyebilirim\" dedi. Mahkeme Başkanı Dik, \"Tamam da iki cümle söylesen\" dedi.



Sanık Yılmaz ise, \"Niye söyleyeyim? 60 kez müebbetle yargılıyorsunuz, gelen tüm Muhammed\'leri bana kilitliyorsunuz\" diye konuştu. Bu diyaloglardan sonra salonda gülüşmeler ve uğultu yükseldi.

KATILMA TALEPLERİ KARARA BAĞLANACAK

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, davanın yarınki celsesinde mahkeme katılma taleplerini karara bağlayacak. Katılma taleplerinin karara bağlanmasının ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verecek. Savcının Perşembe gününe kadar esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)