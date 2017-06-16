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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay çatı davasında ara karar

221 sanıklı davanın ilk duruşması tamamlandı

16 Haziran 2017 21:06

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Davada ara kararını açıklayan mahkeme, başka davalardan tutuklu Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Özkan Aydoğdu, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ünsal Coşkun, Ali Osman Gürcan, Ahmet Özçetin, Ahmet Bican Kırker, Bilal Akyüz, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Osman Ünlü ve Savaş Kabaklı'nın bu dosyadan ayrıca tutuklanmasına hükmetti.

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