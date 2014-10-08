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Genelkurmay: Bölücü terör örgütü PYD mensubu beş terörist yakalandı

Genelkurmay, Suriye'den Türkiye'ye yönelik kaçak geçişlere ilişkin bilgi notu yayınlandı

08 Ekim 2014 17:55

Genelkurmay Başkanlığı, sık sık Türkiye'ye gelerek Türk yetkililerle resmi görüşmelerde bulunan Salih Müslim'in liderliğini yaptığı PYD'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün Suriye'den Türkiye'ye yönelik kaçak geçişlere ilişkin bilgi notu yayınlandı.

Bilgi notunda, PYD'den de ise "terör örgütü" olarak bahsedilmesi dikkat çekti. 

Genelkurmay'ın resmi bilgi notunda şöyle denildi: 

 

"PYD 'terör örgütü', PYD üyesi terörist"

 

"Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Şanlıurfa'da, Suriye'den Türkiye tarafına geçmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü / PYD mensubu beş terörist, üç adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ile birlikte yakalanmıştır."

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