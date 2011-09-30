-Genelkurmay: Bilgi ve belgeler gönderildi ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili, başlangıçtan itibaren, kazayı inceleyen TBMM Araştırma Komisyonu, Devlet Denetleme Kurulu, Kahramanmaraş ve Malatya Cumhuriyet başsavcılıklarınca Genelkurmay Başkanlığından talep edilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili birimlere gönderildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan 25 Mart 2009 tarihindeki kazaya ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi: ''25 Mart 2009 tarihinde vuku bulan elim helikopter kazasıyla ilgili olarak, başlangıçtan itibaren, söz konusu kazayı inceleyen TBMM Araştırma Komisyonu, Devlet Denetleme Kurulu, Kahramanmaraş ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Genelkurmay Başkanlığından talep edilen tüm bilgi ve belgeler ilgili birimlere gönderilmiştir. TSK; demokrasi ve hukukun üstünlüğüne her zaman büyük önem vermektedir. Bu nedenle, soruşturmanın devam ettiği bu safhada, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmiştir.''