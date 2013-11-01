'Genelkurmay, 'teröre yardımcı parti' ifadesi için BDP'den özür diledi'

Hülya Karabağlı/ Ankara

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği’nden Tuğgeneral Metin Özbek, Cizre’deki bir olayla ilgili BDP’yi “terör örgütüne yardımcı (müzahir) bir parti” gösterdiği gerekçesiyle tepkisini ortaya koyan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ı telefonla arayarak bir ilke imza attı. Özbek, Kaplan’a, “Bir yanlışlık olmuş. Cizre’deki olay nedeniyle özür dileriz. Metnin bu halini yayından kaldıracağız“ dedi. Kaplan, bu görüşmeden kısa bir süre sonra Genelkurmay’ın internet sitesinden tepki gösterdiği bölümlerin çıkarıldığını söyledi.

Hasip Kaplan twitter hesabından tepkisini şöyle aktarmıştı: “Genelkurmay internet sitesinde, Cizre'de yaşandığı iddia edilen bir olayda pireyi deve eden 'teröre müzahir' açıklaması tam bir talihsizlik. Genelkurmay'ın dili, çözüm sürecine hizmet etmez. 460 subay ve generali cezaevinde olunca 'teröre müzahir' kavramını daha dikkatli kullanmalı."

Genelkurmay, Cizre’de bir askerin bıçaklanması ile ilgili internet sitesinde şöyle demişti:

"70. Mekanize Piyade Tugay 4. Hudut Alayı'nın Nusaybin İlçesi'nde konuşlu Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli bir erin, kanuni izinli olarak Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bulunduğu belirtilirken, bölücü terör örgütüne müzahir bir parti binasının önünden geçtiği sırada, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri tarafından bıçaklanmıştır. Anılan er, 28 Ekim 2013 tarihinde saat 14.30 sularında, Cizre'de belirtilen bina önünden geçerken, YDG-H mensupları tarafından, yanlarına çağrılmıştır. Er, söz konusu grup üyelerinin yanlarına gitmeyi reddedince, grup üyelerinden birisi, eri sırtının sol tarafından bıçaklamıştır. Olayı müteakip er, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır."