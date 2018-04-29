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BBC Türkçe

Genelkurmay Başkanlığı'ndan SİHA açıklaması: 'Hiçbir vatandaşa zarar verecek uygulama içinde olunmadı'

Genelkurmay Başkanlığı, 31 Ağustos'ta Hakkari'de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile dört kişinin vurulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir açıklama yaptı. Faaliyetlerin 'uluslararası hukuka uygun olduğu' aktarılırken, "Hiçbir sivi

29 Nisan 2018 20:30

Genelkurmay Başkanlığı, 31 Ağustos'ta Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kanireş Çeşmesi'nde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile dört kişinin vurulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik operasyonları kapsamında "milli ve yerli savunma sanayi ürünü silahlı/silahsız İHA'lar başta olmak üzere modern harp silah araç ve gereçleri etkinlikle kullanıldığı" ifade edildi.

Tüm bu faaliyetlerin "kanun, yönetmelik, yönerge ve direktifler ile uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğü" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyonların planlanmasında ve icrasında; özellikle şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize uygun bir şekilde masum tek bir vatandaşımıza/sivile ve çevreye zarar verilmemesi hususunda her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmekte; terörle mücadele, hudut güvenliği ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili operasyonlarda, sadece teröristlerin, kaçakçıların ve bunların destekçi ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi ve engellenmesi amaçlanmaktadır.

"Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiçbir sivil/masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır. 31 Ağustos 2017 tarihinde Hakkâri/Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usuller kullanılmıştır."

Hakkari Valiliği olayda ölen ve yaralanan şahısların "bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçiler" olduğunu öne sürmüştü.

Olayın ardından HDP Hakkari milletvekilleri ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, SİHA'nın vurduğu kişilerin "terörist" değil, şehir merkezinde herkesin tanıdığı siviller olduğu yönünde açıklamalar yaptı

Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların akrabaları ise "terörist işbirlikçileri" iddialarına karşı çıktı.

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