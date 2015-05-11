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Genelkurmay Başkanlığı'ndan Necdet Özel'n sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan spekülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır

11 Mayıs 2015 14:14

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Necdet Özel'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tıbbi bir operasyon geçirmiştir. Operasyon başarılı geçmiş olup, Orgeneral Özel'in sağlık durumu iyidir. Bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan spekülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tıbbi bir operasyon geçirmiştir. Operasyon başarılı geçmiş olup, Orgeneral Özel’in sağlık durumu iyidir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in istirahatli olduğu bu dönemde Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet etmektedir. Bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan spekülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır." 
 

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