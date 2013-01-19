Genelkurmay Başkanlığı'nda sürpriz atama

Genelkurmay Başkanlığı'nda sürpriz bir atama gerçekleşti. Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atandı.



Genelkurmay Başkanlığı'nda sürpriz bir atama gerçekleşti.

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, yine aynı kurum bünyesinde ancak daha pasif bir görev olarak tanımlanan Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bazı atama kararları şöyle:

''-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Feride Yazır,

-Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı'na Kıvılcım Kılıç,

-Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Büyükelçi Ümit Yalçın,

-Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Ali Rıza Çolak,

-Dışişleri Bakanlık Müşavirliği'ne, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi İsmail Ethem Tokdemir,

-Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Sinan Aksu,

-Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığı'na, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Tutkun,

-İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü'ne Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan,

-Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atandı.''