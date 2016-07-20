Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na mı bağlanacak?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızla yürütülen gözaltı, tutuklama ve görevden almalardan sonra gözler bugün verilecek karara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın “Çarşambayı bekleyin” diyerek açıklamayı tercih etmedikleri kararla ilgili, gün boyu değerlendirmeler ve spekülasyonlar yapıldı. Ankara’da en çok, hükümetin yetkilerini artıran yeni düzenlemelerin gündeme geleceği konuşuldu. Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, dün gece saatlerinde siyasi kulislerde, bugünkü karara ilişkin sürpriz bir gelişme konuşulmaya başlandı. Hükümetin beklenmedik bir adım atarak askerle ilişkilerde radikal değişikliğe gideceği ifade edildi. Radikal değişiklikle, uzunca bir süredir tartışma gündeminden çıkmış olan Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması kararının alınacağı belirtildi.

AKP kulislerinde, böyle bir adımın atılması durumunda darbe girişiminden bu yana diyalog sağlanan CHP ve MHP’nin de desteğinin alınacağı ifade ediliyor. Çünkü Genelkurmay’ın MSB’ye bağlanması için bir anayasa değişikliği gerekiyor. Bunun için de muhalefetin desteğine ihtiyaç bulunuyor.

Genelkurmay’ın MSB’ye bağlanması kararının verilmesiyle, mevcut kuvvet komutanlarının durumunun da rahatça netleşeceği belirtiliyor. Böylece 15 Temmuz darbe girişiminde etkisiz hale getirilen Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da görevlerine son verilmesinin kolayca sağlanabileceği AKP kulislerinde seslendiriliyor.