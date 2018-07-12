Genelkurmay Başkanlığı ABD'nin isteğiyle ilk kez 1949'da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı

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Askerî tarihçi, akademisyen Erhan Çifci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması halinde bunun tarihte bir ilk olmayacağına dikkat çeken Çifci, Genelkurmay Başkanlığı'nın ilk olarak ABD'nin isteği ile 1949 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandığını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Çifci, "Truman Doktrini sonrasında göreve başlayan ve Türk ordusunu modernize etmekle görevlendirilen Amerikan Askerî Yardım Kuruluşu'nun (JAMMAT) öncelikli taleplerinden biri askerî konularda çok başlılığın ortadan kalkması için GKB'nın (Genelkurmay Başkanlığı'nın) MSB'na (Milli Savunma Bakanlığı'na) bağlanmasıydı. Süratle bu yola gidildi" diye yazdı.

Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına yönelik ilk çalışmaların 1948'de başladığını belirten Çifci, "1948 yılı sonlarında Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlanması ile ilgili çalışmalar ana hatları ile tamamlanmıştı ve 1949 yılı başlarında bu durum kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Erhan Çifci, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ile ilgili kanun teklifinin 31 Mayıs 1949'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildiğini belirtti.

Çifci'nin kişisel arşivinden belgelerle ortaya koyduğu değerlendirmeleri şöyle:

- Bugün Genelkurmay Başkanlığının (GKB) Millî Savunma Bakanlığına (MSB) bağlanacağı haberleri çıkmışken, bunun bir ilk olmadığını belirtmekte fayda var. Zira GKB MSB'na Amerikalıların isteği ile, ilk kez Mayıs 1949'da, CHP iktidarı esnasında bağlanmıştı.

- Truman Doktrini sonrasında göreve başlayan ve Türk ordusunu modernize etmekle görevlendirilen Amerikan Askerî Yardım Kuruluşu'nun (JAMMAT) öncelikli taleplerinden biri askerî konularda çok başlılığın ortadan kalkması için GKB'nın MSB'na bağlanmasıydı. Süratle bu yola gidildi.

- 1948 yılı sonlarında Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlanması ile ilgili çalışmalar ana hatları ile tamamlanmıştı ve 1949 yılı başlarında bu durum kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.

- Neticede Mayıs 1949'a gelindiğinde detaylar da tamamlanmış ve Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlanması ile ilgili kanun teklifi TBMM'ne getirilmişti. 31 Mayıs 1949 günü ise 5398 sayılı MSB'nın Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun TBMM tarafından kabul edildi.