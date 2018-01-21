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Genelkurmay Başkanı'ndan 'Zeytin Dalı' harekâtı açıklaması: Şu anda bile bazı yaralılarımız var

"Bu görevden de alnımızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tam"

21 Ocak 2018 12:44

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak dün gece (20 Ocak 2017) açıklamalarda bulundu. Akar,  "Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından daha önce yapılan açıklamada, ölü ve yaralıların tümünün PYD'den olduğu ifade edilmişti. 

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Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Akar, şunları kaydetti:

“TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alnımızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

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