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Genelkurmay Başkanı'ndan gazeteciye abi tavsiyesi

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, Necdet Özel'e "canınızı sıktıysak hakkınızı helal edin" demişti

14 Ağustos 2015 20:18

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik’in Genelkurmay Başkanlığından emekli olmaya hazırlanan Necdet Özel ile yaptığı söyleşide kullanılan üslup Cumhuriyet’te yer alan “Duvar Yazıları” bölümünde eleştiri konusu oldu.

Söyleşide Çelik’in Özel’e yönelik “Zaman zaman yaptığımız haberlerle, istemeyerek canınızı sıkmış olabiliriz. Bahsettiğiniz bütün bu sıkıntılarınızda, farkında olmadan, medya olarak bizim de payımız olabilir. Hakkınızı helâl edin lütfen” sözlerinin eleştirildiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

Çelik hazır bulmuşken keşke Özel’e “görev süresinde yanlış yaptığını düşündüğü, içinin rahat etmediği bir olay olup olmadığını” sorsaydı. Ya da “Roboskililerle de helalleşmeyi düşünür müsünüz?” diyebilseydi...

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (14 Ağustos 2015) nüshasında yayımlanan, “Hakkınızı helal edin gazeteciliği” başlıklı yorum şöyle:

“Bir nasihatte bulunayım... Beni bir ağabey olarak kabul ederseniz, bir ağabey tavsiyesi...” Böyle başlıyor yazı. Nasihat eden Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, nasihati alan “kardeş gazeteci” Vatan Ankara Temsilcisi Murat Çelik. Nereden baksan tuhaf yani. Görevini gelecek hafta devredecek olan Genelkurmay Başkanı Özel böyle seslenince gazeteci “Elbette, buyurun, dinliyorum...” diyor. Özel “eleştirin ama önyargılı olmayın” diyor özetle... Yazıda “TSK’nin milli bir ordu” olduğu gibi atlatma bir haber ile Özel’in “sıkıntılı” süreçler sonunda “zona” olduğu bilgisine de rastlıyoruz. Ama esas bomba sonda patlıyor. “Gazeteci” Genelkurmay Başkanı’na şöyle diyor: “Zaman zaman yaptığımız haberlerle, istemeyerek canınızı sıkmış olabiliriz. Bahsettiğiniz bütün bu sıkıntılarınızda, farkında olmadan, medya olarak bizim de payımız olabilir. Hakkınızı helal edin lütfen”... Bir gazetecinin görevi haber yapmak. Yaptığı haber eğer doğruysa “kimin canının sıkılıp sıkılmayacağını” ölçmek değil. Çelik hazır bulmuşken keşke Özel’e “görev süresinde yanlış yaptığını düşündüğü, içinin rahat etmediği bir olay olup olmadığını” sorsaydı. Ya da “Roboskililerle de helalleşmeyi düşünür müsünüz?” diyebilseydi...

 

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