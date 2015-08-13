Genelkurmay Başkanı Necdet Özel: İstediğiniz gibi konuşamıyorsunuz, bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz

Görevini Orgeneral Hulusi Akar’a devredecek olan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel veda öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Göreve getirildiği günden itibaren kendisine ön yargılı yaklaşıldığını” savunan Özel, “Hepimizin ideolojisi, görüşü var ancak biz milli komutanlarız. Siyasi düşüncemiz oy kullandığımız sandıkta biter. Bir yemin etmişsiniz, omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var. İstediğiniz gibi konuşamıyorsunuz, bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz” diye konuştu.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik’e konuşan Necdet Özel, 4 yıllık görev süresini değerlendirdi.

‘Ön yargılı bakış vardı’

2011′de göreve geldiğini hatırlatan Özel şöyle konuştu:



"Ben görev sürem boyunca, ilk günden itibaren, önyargılı değerlendirmelere, eleştirilere cevabımı hep icraatımla vermeyi tercih ettim. Düşünün... Bir yemin etmişsiniz, omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var. İstediğiniz gibi konuşamıyorsunuz, bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz. Ama bu da normal. Bizimki gibi görevlerin doğasında var bu durum."

‘Gerektiğinde muhataplarına söyledim’

“TSK’yı milli iradeye saygılı ve demokrasiye inanarak yönettiğini” söyleyen Necdet Özel “Silah arkadaşlarım ve mesai verdiğimiz herkes bunu bilir. Şahitler. Bizi ilgilendiren konularda, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Yapılması gereni yaptım. Yerinde, zamanında ve muhataplarına…” diye konuştu.

‘Elbette siyasi düşüncelerimiz var’

Özel sözlerini şöyle sürdürdü; “Görevlerimizi yaparken her türlü görüşten bağımsız davranırız. Elbette farklı dünya görüşlerimiz, siyasi düşüncelerimiz var. Ama sandık kurulduğunda gider oyumuzu atarız. Siyaset, ideoloji biter. Biz milli komutanlarız, oyun rengi görevimize yansımaz.”

Emeklilik döneminde uzun süre dinleneceğini vurgulayan Necdet Özel “Hakkınızı helal edin” dedi.