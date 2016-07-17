Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları darbe girişiminden sonra ilk kez yan yana

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın darbe girişimi sırasında rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, Ankara'da şehit cenazelerinin töreninde ilk kez bir araya geldi.

Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Orgeneral Abidin Ünal'ın İstanbul Moda’da katıldığı bir düğünden helikopterden inen askerler tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün yaptığı açıklamada, tüm kuvvet komutanlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile ilk andan itibaren irtibat kurduk ve birlikte çalıştık. Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanımız, Hava Kuvvetleri Komutanımız, Jandarma Genel Komutanımız ve Genelkurmay İkinci Başkanımızın sağlık durumları iyi. Şu anda serbestler. Tutuldukları Akıncılar Üssü'nden ayrıldılar. Herhangi bir sorunları yok. Sağlık durumları da iyi."