Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Ankara'yı bombalayan üssü inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kuvvet Komutanları Diyarbakır'ı ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy'u makamına da giden Akar ve komutanlar, darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan uçakların havalandığı 8. Ana Jet Üssü'nde incelemede bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarına, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil eşlik etti.

Akar ve beraberindekiler Vali Aksoy tarafından karşılandı. Valilik şeref defterinin imzalanmasının Vali Aksoy tarafından Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarına Diyarbakır'da son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verildi.

Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, ziyaretten sonra Valilik önünde toplu halde fotoğraf çektirdi.

Komutanlar 8. Ana Jet üssünde inceleme yaptıktan sonra askeri uçakla ayrıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan uçaklar Ankara'da birçok noktaya bomba atmıştı.