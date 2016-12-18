Genelkurmay Başkanı: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 14 askerin şehit olduğu Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin olarak "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihimizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Orgeneral Akar, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.Tören mangası tarafından resmi törenle karşılanan Akar, askerleri "Başımız sağ olsun" diyerek selamladı.

Akar, "Dün meydana gelen alçak, hain ve kalleş bir terör eylemi neticesinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz ruhları önünde, duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşmak için Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızla birlikte aranızda bulunmaktayım." değerlendirmesini yaptı.

Karşılamanın ardından tören alanına geçen Akar, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okunan Komando Marşı sonrası Tugay Komutanlığındaki askerlere hitap etti.

Akar konuşmasını şöyle sürdürdü.

"İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Bu gazi ve kahraman millet aydınlık gelecekte, kendinden ve yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir."