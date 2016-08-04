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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar TBMM'yi ziyaret etti

Akar, TBMM Başkanı ile bir araya geldi

04 Ağustos 2016 18:42

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Görüşmenin bir nezaket ziyareti olduğu belirtildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Kahraman'ın makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. TBMM Başkanı Kahraman, görüşme sonrasında Orgeneral Akar'ı, aracına kadar uğurladı.

İsmail Kahraman, gazetecilerin soruları üzerine, Orgeneral Akar'ın kendisine "Nezaket ziyaretinde bulunduğunu" belirtti.

Gazetecilerin, "Görüşme sürpriz mi oldu " sorusu üzerine Kahraman, "Niye sürpriz olsun Zaten görüşüyoruz. Öteden beri tanışıyoruz. Sürpriz yok'' karşılığını verdi.

Gazetecilerin "Bir haftada iki defa olunca..." sözlerine Kahraman, "Bir şey yok. Basın, çok iyi imtihan verdiniz. Teşekkür ediyorum" dedi.

 

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