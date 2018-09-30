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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Varşova'da

ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 28-30 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Başkenti Varşova’da icra edilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

30 Eylül 2018 16:51

ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 28-30 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Başkenti Varşova’da icra edilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı\'na katıldı.
Orgeneral Yaşar Güler, 28 Eylül 2018 tarihinde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve NATO Askeri Komite Başkanı ile Almanya ve Kanada Genelkurmay Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek toplantının resmi açılış törenine iştirak etti.
Yapılan açıklamada, Orgeneral Güler’in toplantı kapsamında 29 Eylül 2018’de icra edilen oturumlarında; NATO görev ve harekâtları, NATO’nun Askeri Stratejisi ve komuta yapısı çalışmaları kapsamındaki konuların görüşüldüğü ifade edildi.
Orgeneral Güler’in, toplantının ikinci gününde Afganistan Kararlı Destek Misyon Komutanı ile ABD, Fransa, İngiltere ve Yunanistan Genelkurmay Başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Orgeneral Güler, Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül’ü de makamında ziyaret etti.

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