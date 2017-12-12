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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, ailesi adına memleketi Kayseri'de cami yaptırdı

12 Aralık 2017 14:37

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, ailesi adına memleketi Kayseri\'de cami yaptırdı. Selçuklu motifleriyle bezenen cami kısa süre sonra ibadete açılacak. Büyükşehir Belediyesi\'nin önerisyle Asri Mezarlık girişinde yaptırılan camiye Genelkurmay Başkanı\'nın adının verilip verilmesi, Akar Ailesi\'nin takdirine bırakıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi\'ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli  Mezarlık Camii\'nin yaptırılmasını önerdi. Genelkurmay  Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul etti. Selçuklu motifleriyle bezenen cami kısa süre sonra ibadete açılacak. Kentteki cenaze namazları bu camide kılınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, DHA\'ya Genelkurmay Başkanı ve ailesinin camiinin ismi konusunda talepleri olmadığını söyledi. Akar  ve ailesinin bu hayır işini Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde, komutanın adının bir bulvara verilmesi sonrası açıklayan Başkan Mustafa Çelik, şöyle dedi:
\"Hulusi Paşa ve ailesinin öncelikle isteği kendi bağ evlerinin bulunduğu Eğribucak semtine bir cami yapılmasıydı. Ancak, 29 Nisan\'da dayısı Rıza Maraşlıoğlu\'nun ölümü nedeniyle Kayseri\'ye  cenaze töreni ve taziyeye geldiğinde kendisine Mezarlık Camii yaptırması konusunda ben öneride bulundum.  Hulusi paşa ve ailesi bu teklife sıcak baktı.\'\'
\'GENELKURMAY BAŞKANI BU HAYIR İŞİNİN DUYULMASINI İSTEMEDİ\'
Büyükşehir Belediye meclis üyelerini yılın son toplantısında  Genelkurmay başkanının yaptırdığı cami konusunda bilgilendiren , maliyetinin  bittiği zaman belli olacağını  ifade eden Başkan Çelik, şunları söyledi:
\"Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz \'bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım\' dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu  hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar\'dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin.\"
AKAR VE AİLESİNİN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ÖZELLİKLERİ
Genelkurmay Başkanı ve ailesi tarafından Asri mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu  motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile  inşa ediliyor. Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı bulanacak. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

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