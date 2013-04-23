Genelkurmay Başkanı Org. Özel babasını kaybetti

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in, babasının vefatı nedeniyle TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılamadığı öğrenildi. Emekli albay olan baba Seyfettin Özel, bir süredir GATA'da tedavi görüyordu.

Genelkurmay başkanı Org. Necdet Özel’in, babasının vefatı nedeniyle TBMM’deki özel oturuma katılamadığı öğrenildi. Emekli albay olan baba Seyfettin Özel’in, bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü bildirildi.

Sabah düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılan Org. Necdet Özel’e, babasının durumunun ağırlaştığı bilgisinin verildiği, Özel'in de bunun üzerine, askeri hastanedeki babasının yanına gitmek için törenlerden ayrıldığı öğrenildi. Ancak baba Seyfettin Özel, GATA'da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.