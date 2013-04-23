T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Genelkurmay Başkanı Org. Özel babasını kaybetti

Genelkurmay başkanı Org. Necdet Özel’in, babasının vefatı nedeniyle TBMM’deki özel oturuma katılamadığı öğrenildi

23 Nisan 2013 19:47

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in, babasının vefatı nedeniyle TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılamadığı öğrenildi. Emekli albay olan baba Seyfettin Özel, bir süredir GATA'da tedavi görüyordu.

Genelkurmay başkanı Org. Necdet Özel’in, babasının vefatı nedeniyle TBMM’deki özel oturuma katılamadığı öğrenildi. Emekli albay olan baba Seyfettin Özel’in, bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü bildirildi.

Sabah düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılan Org. Necdet Özel’e, babasının durumunun ağırlaştığı bilgisinin verildiği, Özel'in de bunun üzerine, askeri hastanedeki babasının yanına gitmek için törenlerden ayrıldığı öğrenildi. Ancak baba Seyfettin Özel, GATA'da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ETİKETLER

genelkurmay başkanınecdet özelbabasıöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24