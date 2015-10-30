Genelkurmay Başkanı: Önceliğimiz sivil güvenliği; tarlaya girip zarar verenlere dahi ceza veririz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dağlıca baskınından sonra açıklamaların geç yapıldığına yönelik eleştirilere “Bizde saklama olmaz. PKK telsizleri ‘70-80 şehit’ diyor, bu mümkün değil.” diye konuştu. Akar, operasyonlara ilişkin olarak, "Kimsenin bağına, bahçesine, tarlasına, evine, eşine, çocuğuna, kardeşine rahatsızlık verilmemesi konusunda emir veririz ve buna çok dikkat ederiz. Bu dikkat ve hassasiyet, yolda, işte, iskanda, tatbikata giderken, atış tatbikatlarında en öncelikli konudur. Bu faaliyetler sırasında bir tarlaya girip zarar verenlere dahi cezaveririz" dedi.

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın haberine göre Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu'na katılan Genelkurmay Başkanı Akar, terörle mücadelede sivillerin zarar görmemesi konusunda hassas davranıldığına ilişkin açıklamaların anımsatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu bizim çok özen gösterdiğimiz ama her zaman ifade edemediğimiz bir konudur. TSK, tüm kademelerde, sivillere zarar verilmemesi konusunda çok hassas ve dikkatlidir. Bu hassasiyet ateş edip de sivile zarar vermemek bile değil, öncesinde önlem almayı da kapsar. Mesela daha ateş safhasına geçmeden, diğer işleri ve hazırlıkları yaparken, kimsenin bağına, bahçesine, tarlasına, evine, eşine, çocuğuna, kardeşine rahatsızlık verilmemesi konusunda emir veririz ve buna çok dikkat ederiz. Bu dikkat ve hassasiyet, yolda, işte, iskanda, tatbikata giderken, atış tatbikatlarında en öncelikli konudur. Bu faaliyetler sırasında bir tarlaya girip zarar verenlere dahi cezaveririz. Yapılmamasına çalışılır ama bir zarar verilmişse de onu tazmin ederiz. Biz terör olaylarının olmadığı günlerde bile böyle yaptık. Şimdi de aynı hassasiyeti büyük bir dikkatle sürdürüyoruz.”

"Bizde saklama olmaz"

Orgeneral Akar, PKK’ya yönelik son operasyonlar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine de büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Biz doğru bilgi vermek zorundayız. İlgili bütün birimlerimizle bunu hatasız yapmak için gayret ediyoruz. Basın İletişim Dairemiz gece gündüz siz basın için çalışıyor. Bizim içinde bulunduğumuz ortam, teşkilatımız, yasalarımız, alışkanlıklar, içinde bulunduğumuz konjonktür, insan gücümüz buna el veriyor. Bunun ötesinde bir şey yaparsak geneldeki havayı bozarız. Çok iyi enformasyon vermeye çalışıyoruz. Tabi zor zamanlardan geçiyoruz. Üzücü olaylar, şehitlerimiz söz konusu. Biz bu ortamda elimizdeki insan malzemesiyle en doğru bilgiyi vermeye gayret ediyoruz kamuoyuna. Bizim yaptığımız her açıklamanın kamuoyu nezdinde, piyasalar üzerinde, uluslararası ilişkiler açısından etkileri olabiliyor. Biz, basının da yardımıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve doğru kanaat oluşturmak açısından büyük çaba harcıyoruz, bu zor zamanlardan bir an önce böyle çıkalım istiyoruz.”

Orgeneral Akar, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, böyle dönemlerde kurumların ve kişilerin büyük sorumluluğu olduğunu belirterek, “Ani, canhıraş hareketler yapıldığında iş daha kötüye gidebiliyor. Ani tepki göstermek, acele açıklamalar yapmak yanlış oluyor” dedi.

Akar, Dağlıca baskınından sonra açıklamaların geç yapıldığına yönelik eleştirilere atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“16 şehit meselesinde gecikme var denildi. Ama biz kesin bilgiyi elimize almadan bir şey demiyoruz. ‘60-70 şehit var, saklıyorlar’ denildi. Bizde saklama yok. Mümkün değil, saklanamaz. Bizde saklama olmaz. PKK telsizleri ‘70-80 şehit’ diyor, bu mümkün değil.”