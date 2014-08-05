Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in halefi belli oldu

YAŞ kararlarının en dikkat çekeni, 'görev süresi uzatılabilir' yorumları yapılan Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük'ün emekliye ayrılması oldu. Böylece bir sonraki Genelkurmay Başkanı da büyük oranda belirlenmiş oldu.

Radikal'in haberine göre, bugün sona eren yaz dönemi Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından ilk açıklamayı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanı olan Ahmet Sever yaptı. Ancak Sever, halihazırda Ege Ordu Komutanı olan Orgeneral Abdullah Atay’ın Jandarma Genel Komutanlığı’na atandığını söylemekle yetindi ve bunun dışındaki kararlara ilişkin açıklamanın Genelkurmay tarafından yapılacağını söyledi.

Sever’in tek bir atama kararı için kameraların karşısına geçmesi ilgi çekti. Ancak bu ‘tek karar’ Genelkurmay Başkanlığı’nın yakın geleceği açısından büyük önem taşıyordu. Zira, görev süresi 2015 yazında sona erecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in halefinin kim olacağı yönündeki sorunun yanıtı da büyük oranda bu atamada gizliydi.

Türk Silahlı Kuvvetleri teamüllerine göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, önümüzdeki yıl Genelkurmay Başkanlığı’na terfi etmek için ‘adaylar’ arasındaydı. Hatta YAŞ toplantısı öncesi, Orgeneral Yörük, ‘görev süresinin 1 yıl uzatılabileceği’ iddialarıyla gündeme geldi.



Ancak Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük’ün emekliye ayrılmasıyla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, önümüzdeki yıl yapılacak Yüksek Askeri Şura’da belirlenecek yeni Genelkurmay Başkanı için tek aday olarak kaldı.