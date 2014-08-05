Orgeneral Abdullah Atay, Jandarma Genel Komutanı oldu

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Buna göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük emekli olurken, yerine Ege Ordu Komutanı Abdullah Atay atandı.

34 generalin görev süreleri uzatıldı

YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2014'den geçerli olmak üzere 37 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Rütbe bekleme süresini dolduran 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2014'ten itibaren, 2 general ise yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül 2014'ten itibaren emekli olacak.

EDOK Komutanı Salih Zeki Çolak oldu

Ege Ordu Komutanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 1. Ordu Komutanlığı'na EDOK Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak getirildi.

Orgeneralliğe atanan 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Kamil Başoğlu EDOK Komutanı, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Abdullah Recep Harp Akademileri Komutanı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Adem Huduti ise 2. Ordu Komutanı oldu. 1. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal da Muharip Hava Kuvveti ve Hava Savunma Komutanlığına getirildi.