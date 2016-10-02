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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi 15 Temmuz gecesini anlattı

”O olayı unutmak istiyorum; arkadaşlarımla bile bu olayı konuşmak istemiyorum”

02 Ekim 2016 00:55

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, 15 Temmuz gecesini anlattı. Şule Akar, ”O olayı unutmak istiyorum. Arkadaşlarımla bile bu olayı konuşmak istemiyorum” dedi.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM’de verilen resepsiyona askeri yetkililer eşleriyle  katıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, gazetecilerin darbe girişimiyle ilgili olarak ‘geçmiş olsun’ dileğini iletmesi üzerine ”O olayı unutmak istiyorum. Arkadaşlarımla bile bu olayı konuşmak istemiyorum” dedi. 15 Temmuz gecesi evde tek başına olduğunu ifade eden Akar, sözlerini ”Önce terör saldırısı oluyor sandım, onu engellemeye çalıştıklarını düşündüm” diye sürdürdü.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, darbe girişimi sırasında cuntacı askerler tarafından rehin alınmıştı.

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