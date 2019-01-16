Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki işbirliği konuları ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Basına kapalı görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki iş birliği konuları ele alındı.



Görüşmede Münbiç'te ölen ABD askerleri nedeniyle mevkidaşına başsağlığı dileyen Orgeneral Güler'in, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taziye dileklerini ilettiği de öğrenildi.



Hulusi Akar'ın "Her türlü yardıma hazır olunduğu" mesajının da Orgeneral Güler tarafından ABD'li komutana aktarıldığı kaydedildi.

İkili en son 8 Ocak'ta Ankara'da bir araya gelmişti.