Genelkurmay Başkanı, geceyi Gökova fırkateyninde geçirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ege Denizi'nde "düzensiz göç ile mücadele" görevi yürüten TCG Gökova fırkateynini ziyaret ederek, geceyi fırkateynde geçirdi, faaliyetleri yerinde inceledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın 28-29 Nisan tarihlerinde İzmir bölgesinde bulunan deniz kuvvetleri unsurlarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Ege Denizi'nde "düzensiz göç ile mücadele" görevi yürüten TCG Gökova fırkateynini ziyaret eden ve geceyi fırkateynde geçiren Orgeneral Akar'ın sürdürülen faaliyetleri yerinde incelediği ve gemi personeline hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.

Orgeneral Akar'ın ayrıca Alman Komuta Kontrol Gemisi FGS Bonn'u ziyaret ederek NATO SNMG-2 Komutanı ile görüştüğü ve yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.