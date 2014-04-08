Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de 'Suriye tapesini' inceletiyor

Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Ahmet Davutoğlu, Müsteşar Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in katılımıyla yapılan Suriye toplantısının kaydedilip sızdırılması, Genelkurmay’ı da harekete geçirdi. Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in, askeri teknik istihbarat uzmanlarına olayı inceleme emri verdiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Org. Özel, karargâhtaki sağ kolu Org. Güler’in de hazır bulunduğu toplantının ana gündeminin TSK’yla ilgili olması nedeniyle konuyla yakından ilgilendi. Radikal'de yer alan habere göre, kurmaylarına “Biz de inceleyelim” emri verdi. TSK uzmanlarının, olayın nasıl gerçekleştirilmiş olabileceğine ve askeri casusluk kapsamında olup olmadığına dair görüşlerini karargâha ilettiği öğrenildi. Askeri casusluk olabileceği görüşü benimsenmezken, sızmanın 17 Aralık kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin bir parçası olduğu yorumu yapıldı.

Telefonlar yasaklanabilir

Dışişleri Bakanlığı da bu hafta bakanlıktaki toplantı mekânlarının güvenliğini masaya yatıracak. Toplantıda, ABD Dışişleri’nde uygulanan güvenlik önlemlerine benzer tedbirler konuşulacak. Bu önlemlerden biri de bakanlık personelinin binaya telefonla girmesinin engellenmesi olacak.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, bakanlıkta bundan sonra yapılacak toplantıların güvenlik derecelerine göre sınıflandırılacağını ve buna göre önlemler uygulanacağını söyledi.

Yetkililer, dinlemenin içeriden bir personel tarafından yerleştirilmiş, daha sonra da kaldırılmış bir böcekle yapıldığı iddiasını da değerlendiriyor.

Ancak salondaki bir telefonunun önceden yerleştirilmiş bir yazılımla uzaktan verici olarak aktive edildiği ihtimali de kenara atılmıyor.

Yayımlanan ses kaydının niteliği, yüksek teknolojili bir mikrofonla kaydedildiğini gösteriyor. Genelkurmay ve MİT’in bu konuda hassas olduğu, Org. Güler’in günlük faaliyetleri sırasında da telefonu çalıştığı odanın dışında tuttuğu biliniyor. Bakan Davutoğlu ile Müsteşar Sinirloğlu’nun toplantı sırasında telefonlarını dışarı bırakıp bırakmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.