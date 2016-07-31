Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı’nın ajandasındaki isimler gözaltına mı alınacaktı?

15 Temmuz darbe girişiminin çekirdek kadrosunda yer aldığı belirtilen Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın ajandasında içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da yer aldığı bir liste çıktı. Listenin darbe girişimi başarılı olsaydı gözaltına alınacak isimler olduğu öne sürüldü.

Sözcü gazetesinin haberine göre, sayfanın en başında Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in ismi yer alıyor. Lekesiz, Kara Kuvvetleri karargahından çıkarılacak 2 zırhlı araç ile alınacak ve Kobra helikopterleriyle götürülecekti. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç de Akrep tipi araç ile Kobra helikopterine götürülüp enterne edilecekti.

Sayfanın alt bölümünde ise bir başka liste yer alıyor. Bu isimlerin de Zırhlı Muhabere Aracı ile gözaltına alınması planlandı. Listede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer alıyor.