Genelkurmay Başkanı Başbakan oldu

Ordunun sıkıyönetim ilan ettiği Tayland‘da geçici hükümetin lideri
Nivattamrong Boonsongphaisan'ın da aralarında bulunduğu 150'den
fazla politikacıya ülke dışına çıkma yasağı getirildi.
Genelkurmay Başkanı Prayut Chan-o-Cha sıkıyönetimin
ardından
kendisini Başbakan ilan etti. Ancak yeniden ne zaman seçimlerin
yapılacağı hakkında bir bilgi vermedi. Anayasa devre dışı
bırakılırken, bütün medya organlarına sansür uygulandığı haberleri
geliyor.
Tayland'daki gelişmelere Batı'dan sert tepki geliyor. Almanya, Fransa
ve AB, silahlı kuvvetlere itidal çağrısında bulundu ve en kısa
zamanda sivil ve demokratik ortama dönülmesi istendi. ABD ise
Bangkok ile askeri işbirliğinin gözden geçirildiğini açıkladı.