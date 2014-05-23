Genelkurmay Başkanı Başbakan oldu

Ordunun sıkıyönetim ilan ettiği Tayland‘da geçici hükümetin lideri

Nivattamrong Boonsongphaisan'ın da aralarında bulunduğu 150'den

fazla politikacıya ülke dışına çıkma yasağı getirildi.

Genelkurmay Başkanı Prayut Chan-o-Cha sıkıyönetimin

ardından

kendisini Başbakan ilan etti. Ancak yeniden ne zaman seçimlerin

yapılacağı hakkında bir bilgi vermedi. Anayasa devre dışı

bırakılırken, bütün medya organlarına sansür uygulandığı haberleri

geliyor.

Tayland'daki gelişmelere Batı'dan sert tepki geliyor. Almanya, Fransa

ve AB, silahlı kuvvetlere itidal çağrısında bulundu ve en kısa

zamanda sivil ve demokratik ortama dönülmesi istendi. ABD ise

Bangkok ile askeri işbirliğinin gözden geçirildiğini açıkladı.