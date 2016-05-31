Genelkurmay Başkanı'ndan ABD'ye mesaj: İttifaklar kurulurken verilen sözler ve vaatler birer ahittir

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "TSK, dünyada barış için kurulan ittifaklara destek sağlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki ittifaklar kurulurken verilen sözler ve vaatler birer aihttir" dedi.

Akar, bölgedeki operasyonlara ilişkin olarak, "Mücadelemiz etnik ve mezhep ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın güvenliği sağlanana ve terör bitene kadar devam edecektir" diye konuştu.

YPG armalı Amerikan askeri

tartışma yaratmıştı

YPG, ABD özel kuvvetlerden askerlerin ve koalisyon hava saldırılarının desteğiyle IŞİD'in kontrolündeki Rakka'yı ele geçirmek için saldırıya geçmişti. Saldırıda ABD askerleri de ön saflarda YPG'lilerle birlikte görüntülenmişti. Görüntüde, "YPG arması" takan Amerikan askeri tartışma yaratmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'yi kınamıştı.