Genelkurmay Başkanı Akar'ın yeni yaveri belli oldu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde yeni yaveri ile görüntülendi. Akar'ın yaverinin bu kez bir Kurmay Albay olmadığı, Özel Kuvvetler'den bir Albay olduğu öğrenildi.

15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) içerisinde yer alan bir grup cuntacı asker tarafından gerçeleştirilen darbe girişimi sırasında ‘yaverlerin’ kilit rol oynakları ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tüm yaver kadrosunun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Yarbay Levent Türkkan’ın da darbe girişiminde yer aldığı anlaşılmıştı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Cumhurbaşkanı 200 yıllık bir geleneği sona erdirerek “yaver kullanmama” kararı almış, Genelkurmay Başkanı Akar’ın yaver kararı ise merak konusu olmuştu.

Dün yaveriyle görüntülendi

Akar dün yeni yaveri ile Yenikapı’daki Demokrasi ve Şehitler mitinginde ilk kez görüntülendi. Genelkurmay Başkanı’nın yeni yaverinin bir ‘kurmay albay’ olduğu gözlendi.