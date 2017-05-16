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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay Başkanı Akar'dan çatı davasına müdahillik talebi

Akar'ın avukatları 15 Temmuz'da gerçekleşen eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılanacağı davaya müvekkillerinin müdahilliği için Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi

16 Mayıs 2017 18:50

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin çatı davasına müdahillik talebinde bulundu.

Akar'ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, davaya müdahillik dilekçesini davayı görecek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.

Avukatlar, dilekçede, Fetullah Gülen ve diğer sanıklar hakkında "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "askeri komutanlıkların gasbı", "kasten öldürme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığını anımsattı.

 Yargılama 22 Mayıs 2017'de başlayacak

Sanıklardan davacı ve şikayetçi olunduğu bildirilen ve atılı suçları işledikleri sabit olan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilen dilekçede şöyle denildi:

"Yukarıda arz edilen nedenler ve resen araştırılacak sair sebeplerle sanıkların işlemiş olduğu suçlardan doğrudan zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar adına, tüm sanıklardan şikayetçi olduğumuzu, CMK'nın 237. ve diğer maddelerine göre kamu davasına katılma talebimizin olduğunu arz ve talep ederim."

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Yargılama 22 Mayıs 2017'de başlayacak.

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