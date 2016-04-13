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Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan saldırıların yoğunlaştığı Kilis'e gitti

Akar ve Fidan'ın, Valilikteki görüşmelerini sürüyor

13 Nisan 2016 14:04

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, art arda roketli saldırıların yaşandığı bölgede inceleme yapmak üzere Kilis'e gitti.

Hulusi Akar, Hakan Fidan, beraberindeki general ve MİT yetkilileri ile birlikte Skorsky helikopterlerle Kilis'e geldi.

Havadan sınır hattını inceleyen Akar ve Fidan, bölgedeki askeri birlikleri de inceledi. Ardından Valiliğe Geçen Orgeneral Akar, Fidan ve beraberindeki heyeti Kilis Valisi Süleyman Tapsız ile Vali yardımcıları karşıladı. Akar ve Fidan'ın, Valilikteki görüşmelerini sürüyor.

Reuters'a bilgi veren Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara "Mermiler boş araziye düştü" diyerek herhangi bir yaralı olmadığını belirtti. Güvenlik kaynakları ise Suriye tarafından atılan roket mermileri sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık verdiğini belirtti. TSK angajman kuralları gereğince Suriye tarafından gelen saldırılara aynı şekilde karşılık veriyor

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