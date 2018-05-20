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Genelkurmay Başkanı Akar: Terörle mücadelede belli bir noktaya gelindi

ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleyle ilgili, "Belli bir noktaya gelindi

20 Mayıs 2018 13:38

ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleyle ilgili, \"Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek, bu işi bitirmek\" dedi.
Genelkurmay Başkanı Akar, \"FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi\" ifadelerini kullandı.
Orgeneral Akar, \"Akdeniz\'de, Ege\'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım\" diye konuştu.

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