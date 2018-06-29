Genelkurmay Başkanı Akar, Süleyman Şah Türbesinde

ŞANLIURFA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa-Suriye sınır hattındaki Süleyman Şah Türbesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kuvvet Komutanlarıyla birlikte Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. Akar, Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki Eşme Mahallesi\'ndeki Süleyman Şah Türbesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Şanlıurfa 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali\'nin de eşlik ettiği Akar\'ın sınır hattında denetimlerinin devam ettiği kaydedildi.



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