Genelkurmay Başkanı Akar: PYD, Fırat'ın doğusuna çekilecek; yoksa!..

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cerablus'un IŞİD'den alınmasına yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK'nın Menbiç ile Cerablus arasında YPG ile çatışması hakkında "Bakın, şurası çok açık. PYD’nin Fırat’ın batısına geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Mutlaka çekilecekler. Eğer çekilmezlerse gerekeni yapıyoruz. Çekilecekler. Yoksa!..." dedi. Akar, Suriye'deki çatışmalara dair olarak da "IŞİD değil PYD ateş açıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (30 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "IŞİD değil PYD ateş açıyor" başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

GAZİANTEP Havaalanı'nda muazzam bir hareket.

Korumalar... Özel kuvvetler... Yerel polis, keskin nişancılar...

Alan dışında da uzun bir araç konvoyu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hain darbe girişiminden sonra ilk gezisini Gaziantep’e yapıyor.

Demokrasi mitingi var. Meydan hıncahınç dolu.

Cumhurbaşkanı’nı bekleyenler arasında Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar da var.

Göz göze geliyoruz. “Hepimize geçmiş olsun” diyorum.

Ve ardından kısa bir sohbet başlıyor...

- Paşam, Fırat Kalkanı askeri açıdan nasıl gidiyor?

Tam istediğimiz gibi. Planlandığı gibi. Gereken yapılıyor.

- Oradaki birliklerimize bazı saldırılar oluyor.

Evet, birtakım saldırılar var.

- IŞİD mi saldırıyor?

Hayır, asıl PYD’den geliyor saldırılar. Biz de en sert şekilde cevabını veriyoruz.

- Onlar Fırat’ın batısı için ısrarlı görünüyor. Bu saldırıların nedeni belli...

Boşuna çaba. Dünya bu harekâtla Türkiye’nin kararlılığını gördü. Bakışlar şimdi ona göre değişiyor.

- Nasıl gelişecek?

Bakın, şurası çok açık. PYD’nin Fırat’ın batısına geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Mutlaka çekilecekler. Eğer çekilmezlerse gerekeni yapıyoruz.

Çekilecekler. Yoksa!...

Bu ‘yoksa’ sözünün ne anlama geldiğini sanırım hepimiz anlıyoruz.

Org. Akar’la sohbetten çıkardığım bir izlenim de şu: PYD, IŞİD’le mücadele bahanesiyle, Fırat’ın batısına doğru kendisine bir kanton devlet planı yapmış.

ABD’den kısmen destek gören bu plan, Fırat Kalkanı harekâtıyla bozulmuş. ABD de şimdi PYD’nin çekilmesini öngörüyor. Ama temkinli...

Diğer komutanlarla fark

Genelkurmay Başkanı Org. Akar’la sohbet ederken bir ara gözüm VIP’de Cumhurbaşkanı’nı bekleyen protokole takılıyor.

Eski dönemlerde genelkurmay başkanları cumhurbaşkanlarını beklerken sivil protokolün içinde durmazlardı.

Genellikle başka bir odada kalırlardı.

Bu bir anlamda bir protokol ayrışması gibi dururdu.

Ama şimdi bakıyorum...

Org. Akar sivil protokolle birlikte oturuyor. Sohbet ediyor. Herkesin elini sıkıyor.

O sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’la sohbet ediyor.

Hemen yanında bir korgeneral, Gaziantep’in en köklü işadamı Abdülkadir Konukoğlu ile sohbet ediyor.

Aslında doğrusu işte budur. Bu, güzel bir kaynaşmadır... Ayrışma günleri geride kaldı.

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