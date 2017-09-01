Genelkurmay Başkanı Akar ile Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı (2)

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye\'deki Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti.

Birecik İlçesi\'ne bağlı Eşme Mahallesi\'nin karşısında bulunan Suriye\'nin Eşme Köyü\'ndeki türbeyi ziyaret eden Orgeneral Akar, Bakan Fakıbaba, Vali Erin ve beraberindeki heyet daha sonra Birecik’te bulunan 8\'inci Hudut Bölük Komutanlığı\'nda askerlerle bayramlaştı.

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