Genelkurmay Başkanı Akar, Donanma Komutanlığı'nda

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla birlikte Donanma Komutanlığı\'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı\'na bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı\'na bağlı birlikler hakkında bilgi verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Donanma Komutanlığı\'na bağlı birliklerde görevli subay ve astsubaylarla toplantı yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar TCG Oruçreis fırkateyninde incelemelerde bulundu.

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