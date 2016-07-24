Genelkurmay Başkanı: Bu rezilliği yaşatanlar asker elbisesi içine girmiş yılanlar, çıyanlar, teröristler!

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, darbe girişiminin yaşandığı gece saldırıya uğrayan Ankara Emniyeti'ni ziyaret etti. Özel Harekat'ı da ziyaret eden Efkan Ala, darbe girişiminde bulunan cuntacılarla ilgili olarak "TSK’ya bu rezilliği yaşatanlar hiçbir şekilde TSK mensubu olarak görülemez, kabul edilemez. Bunlar asker elbisesi içine girmiş yılanlar, çiyanlar, teröristlerdir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar, "Aynı kararlılıkla, azimle, gayretle asker, polis birlikte ülkemiz, milletimiz için ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturuyla güvenlik konusunda bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Bu alçaklar, üniforma giymiş bu hainler ülkemize, milletimize özellikle silahlı kuvvetlerimize çok büyük zararlar verdiler. Bunlar adalet önünde mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaktır, bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Çiçek bıraktı, dua etti

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Ankara Emniyeti’ne yaptığı ziyarette 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden polisler için bombalanan noktaya karanfil bıraktı ve dua etti.

Polislere seslendi

Akar daha burada sonra polislere seslendi ve şunları söyledi:

"İşbirliği içine omuz omuza ülkemiz için ter döktük kan döktük. Azim ve kararlılıkla bu mücadele devam etti. Ancak asker elbisesi giymiş alçakların TSK’ya sızmış teröristlerin, yılanların ülkemize verdiği zarar büyüktür. İnşallah biz bunları temizleyeceğiz.

"Allah bize güç verecektir. Asker polis bir bütündür. Geçmişte kalmayacağız ileri bakacağız. Ülkemiz ve milletimiz için omuz omuza ülkemizin güvenliğini sağlamak için görevimize devam edeceğiz."

Akar, Gölbaşı'nı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte darbe girişimi gecesi 50 özel harekat polisinin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti, ikilinin görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.

Özel Harekat'a ziyaret

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Özel Harekat ziyaretinin ardından şunları söyledi:

Biz asker, polis, korucu, jandarma bütün birimler olarak milletimize yönelmiş tehditleri bertaraf etme azmindeyiz.

Daha yeni terörle mücadelenden ailelerinin yanına gelmiş özel harekat mensuplarımızı şehit etti asker elbisesi içine girmiş teröristler.

Bunlar vatan evladı olamaz. Bunlar o elbise içine girmiş peygamber ocağına dahi olmuş teröristlerdir.



İmam da dahil olmak üzere burada 50 kardeşimizi şehit ettiler. Gerek füze atarak gerekse bindikleri helikopteri uçakla vurarak şehit ettiler.

Burada bulunmamızın amacı Genelkurmay Başkanı’nın bu tarif edilemez durum için başsağlığı dileme amacıdır.

Kendilerine de teşekkür ediyorum. Biz her zaman birlikte çalıştık birlikte çalışacağız.

Zaten bu ciddi birliktelik birçok odağın harekete geçmesinde de etkili oldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özel Harekat ziyaretinin ardından şunları söyledi:



Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayakta TSK tam emir komuta içinde. Kendisine verilen siyasi direktifle tam eksiksiz yapmanın gayreti içinde.

TSK’ya bu rezilliği yaşatanlar hiçbir şekilde TSK mensubu olarak görülemez, kabul edilemez. Bunlar asker elbisesi içine girmiş yılanlar, çiyanlar, teröristlerdir.



Asker polis inadına birbirine çalışacak. Biz polisimizi askerimizi çok seviyoruz. Bu arkadaşlarımız doğuda güneydoğuda gözlerini kırpmadan kurşunun üzerine giden insanlardır. Hepinizi başta mağdur ve mahzun milletimiz olmak üzere selamlıyorum.