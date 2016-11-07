Genelkurmay Adli Müşavirliği, FETÖ soruşturmasında savcılığın 78 yazısına yanıt vermemiş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz öncesi 'FETÖ' soruşturmasında Genelkurmay Adli Müşavirliği'nden 78 yazıyla 200 asker için bilgi istediği, yazılara cevap verilmediği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Neşet dişkaya'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimini tetikleyen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato tarafından yürütülen TSK'daki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'ne bilgi amaçlı 78 yazı gönderdiği öğrenildi.

Yazıya cevap gelmeyince 2. dalga için düğmeye basıldı

İçinde İzmir'de yürütülen 'Askeri Casusluk kumpası' soruşturması da olmak üzere 300'e yakın dosya ile 200 asker hakkında istenilen belgelerin bulunduğu yazılara, dönemin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirleri Muharrem Köse ile Hayrettin Kaldırımcı tarafından cevap verilmemesi üzerine, 'TSK'daki FETÖ yapılanması ile ilgili 2. dalga operasyon' için düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Temmuzun son haftasında operasyon için planlama yapılmaya başlandığı öğrenildi.

"TSK'daki 'altın nesil' adamlarını kaybetmek istemeyen 'FETÖ' 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdi"

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan operasyon üzerine, TSK'daki "Altın nesil" denilen adamlarını kaybetmek istemeyen 'FETÖ'nün, 15 Temmuz'da darbe girişimini gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yazıya cevap vermeyen isim tutuklandı

Darbe girişiminden sonra, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği 78 yazıya cevap vermeyen dönemin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirleri Muharrem Köse ile Hayrettin Kaldırımcı ise tutuklandı.

Listedeki darbeciler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'daki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik operasyonu ise darbe girişimi nedeniyle ancak 26 Temmuz'da yapıldı ve 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 65 askerden 15'i gözaltına alındı. Gözaltı listesinde darbe girişiminden tutuklanan;

Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol,

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır,

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan,

Ordu Harekât Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar,

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı,

8. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Abdullah Bayram ile 9 general ve subayın da bulunduğu belirlendi.

Ayrıca darbe girişiminden gözaltına alınmayan ancak 'FETÖ'nün TSK'daki yapılanması soruşturması kapsamında ismi bulunan Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Tuğgeneraller Şener Topçu, Uğur Buldu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce de gözaltına alındı.