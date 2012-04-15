'Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın yakasına yapıştın mı?'

28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı Çevik Bir Adliye’ye sevk edildi. Sincan'da tankların yürütülmesi emrini verdiği iddia edilen Çevik Bir'e, ‘Keşke yapmasaydın’ diyen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın da yakasına yapıştığı da iddiası da soruldu. Çevik Bir’e, Adliye'de, Batı Çalışma Grubu’nun yanı sıra ‘Sincan’da tankları yürüterek hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği’ suçlaması da yöneltilecek.

Vatan gazetesinin haberine göre, Özel Yetkili Ankara Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında gözaltına alınan emekli askerlerden 16’sı, Emniyet’teki sorgusu tamamlandıktan sonra dün Ankara Adliyesi’nde savcılar tarafından sorgulandı. Gözaltındaki 16 asker, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden adliyeye, rütbe sıralarına göre alt rütbeli olanlardan başlanarak iki grup halinde getirildi. Emniyet’te sorgusu tamamlandıktan sonra Gazi Mustafa Mustafa Kemal Hastanesi’ne sağlık kontrolüne götürülen 9 şüpheli, saat 11.30’da adliyeye getirildi. 9 kişi özel yetkili mahkemelerin olduğu bölümde ifade vermek için bekletilirken Emniyet’te sorgusu tamamlanan ve Ulus Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli daha saat 12.45’te 2 Panel Van tipi araçla adliyeye getirildi. Polis şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen bazı dokümanların bulunduğu delil torbalarını da Ankara Adliyesi’ne getirerek adli makamlara teslim etti.

16 askeri 5 savcı sorguladı

Savcılığa ifade vermek için adliyeye getirilen 16 emekli askerin, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat eski Daire Başkanlığı Şube Müdürü emekli Tuğgeneral İdris Koralp, emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçaslan, emekli albaylar Hüsnü Dağ, Arslan Daştan, Sezai Kürşat Ökte, Ahmet Nazmi Solmaz, Mustafa Kemal Savcı, İbrahim Selman Yazıcı, Mehmet Şinasi Çalış, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, İsrafil Aydın, Aydın Karaşahin, emekli binbaşılar Ahmet Aka ve Salih Eryiğit, emekli yüzbaşılar Mustafa Babacan ve Orhan Nalcıoğlu olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinin 4 savcı tarafından alınması bekleniyordu. Ancak dün sorgu 5 savcı tarafından yapıldı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılar Kemal Çetin ve Mustafa Bilgili ile birlikte Cemil Tuğtekin ve Sadık Bayındır’un yanısıra Mehmet Özgür de sorgulamaya katıldı.

Savcılar: BÇG yasadışı oluşum

Edinilen bilgiye göre, savcılar irticai faaliyetleri izlemekle görevlendirilen BÇG (Batı Çalışma Grubu)’yi yasa dışı bir oluşum olarak nitelediler ve bu konuda sorular yönelttiler. Bu duruma delil olarak ise, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen emekli Orgeneral Çeik Bir imzalı listeler gösterildi. Şüphelilerin Emniyet ve savcılık sorgularında BÇG’ye yönelik sorulara verdikleri cevaplardan, BÇG’nin binasının Genelkurmay Karargahı içinde bulunmasına karşın binaya özel kartlarla girildiği anlaşıldı.