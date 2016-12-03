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Bilim / Teknoloji

Genelge yayımlandı; kamu kurumları KamuNet'e dahil olacak

Siber güvenlik planlaması çerçevesinde kamuda yeni bir haberleşme ağı kuruldu

03 Aralık 2016 10:32

Siber güvenlik konusunda faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Kurulu ve KamuNet kuruldu.

Siber güvenlik çalışmaları kapsamında kurulan Siber Güvenlik Kurulu veKamuNet hakkında bilgilendirmede bulunulan Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen ulusal siber güvenlik çalışmalarına destek vermesi istendi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla çıkan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili bakanlık ve kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalara her türlü destek ve yardımın titizlikle sağlanması ve siber güvenlik bakımından önemi bulunan bu projenin en kısa sürede tamamlanabilmesi için kamu kuruluşlarının KamuNet'e dahil olması talimatı verildi.

Genelgede siber güvenlikle ilgili alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla "Siber Güvenlik Kurulu"nun kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu kurulun kamu kurum ve kuruluşlarının daha güvenli bir ağ üzerinden haberleşmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin ve veri iletiminin güvenli bir altyapı sağlanıncaya kadar internete kapalı bir sanal ağ üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen genelgede, bu nedenle fiziksel saldırılara karşı daha güvenli olan KamuNet'in kurulduğu duyuruldu.

Genelgede, KamuNet hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.udhb.gov.tr adresinden erişilebileceği ifade edildi.

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