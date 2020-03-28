Genelge sözde kaldı, vatandaşlar sahilde spor yaptı!

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, sahillerde spor yapmak, balık tutmak gibi faaliyetlerin yasaklanmasına karşın, vatandaşlar Avcılar sahilinde sosyal mesafe kurallarını dikkate almadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar sahiline gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.



Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

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