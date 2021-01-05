"Genelge beni bağlamaz" diyerek 24 kez ceza yiyen dönercinin iş yeri kapatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Maskesiz girilebilir" yazısı asarak restoranında müşteriye yemek yediren, "Genelge beni bağlamaz" diyerek 24 kez ceza yiyen esnafın bu kez de iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı.

Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeri müşteri de alınca polisle tartıştı. Dükkânına gelen polislere “Genelge beni bağlamaz” diyen Cinbir, “Koronavirüs” diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Cinbir, sokağa maskesiz çıkınca polis ekiplerince karakola götürüldü. Esnafa, 24’üncü kez ceza yazıldı. Cinbir’e bu kez de genelgeye uymadığı gerekçesiyle 15 günlük iş yeri kapatma cezası verildi.

Kaymakamlığa maskesiz girmek istedi

Çaycuma Belediye Başkanlığı’na bağlı ekipler, Cinbir’in iş yerine gelerek geçici kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istedi. İş yeri kapatma cezasını Çaycuma Kaymakamlığı’na maske takmadan giderek sormak isteyen Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bir süre sonra Kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü.

"15 gün boyunca ekmeğimiz yok"

İş yeri kapatılan Cinbir şunları söyledi:

"Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye iş yerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam Beyle gittik görüştük. Kaymakam Bey de genelgelere baktığını, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Bizim de genelgelere uymamız gerektiğini söyledi."

Cinbir, "Ben de kendisine iki çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. ’15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz’ yok dedim. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik. Biz bu işten asla memnun değiliz" şeklinde konuştu.

"Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir yerde yok"

"Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir yerde yok. Ben bu davadan asla geri vites yapmayacağım. Sonuna kadar anayasal hakkımı sürdüreceğim. Belediye ekiplerince bu yazı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık bu yazıyı iletmese belediye nereden bilecek. Yasal mevzuatı inceleyip yasal işlemlere başlayacağız."

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