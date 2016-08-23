“Genelevlerde insana benzeyen seks robotları çalışabilir”

İrlandalı NUI Galway Üniversitesi'nden John Danaher, insan benzeri robotların, seks işçiliğindeki ‘kölelik durumunu' ortadan kaldırması amacıyla insanların yerini alabileceğini savundu. Yapılan araştırmalara göre, her beş kişiden biri, bir robotla seks yapmaya hazır.

Sputnik’in haberine göre, günümüzde insan benzeri robotların (cyborg) icat edilmesiyle, bir robotla ilişkiye girilmesi fikri artık bilim kurgu filmlerinin dışına çıktı. İrlanda'daki NUI Galway Üniversitesi'nden John Danaher, genelevlerde insanlar yerine robotların çalışmasının, işin kölelik boyutunu ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Daily Star'a konuşan Danaher "İnsan benzeri robotlar, seks çeşitliliği ihtiyacını giderebilir, cinsellikteki başarısızlık ve baskı hissini ortadan kaldırabilir. Ayrıca teknoloji müşterilerle duygusal bağ konusunda daha başarılı olabilir, zira 'insan fahişeler' gibi kandırma ihtiyacı duymazlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz VoucherCodesPro, 18 yaşın altında cinsel olarak aktif 2816 kişiyle robotlarla seks konusunda bir anket gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 72'si robotların seks yapma konusunda çok iyi olacağını savunurken, yüzde 28'i buna ‘farklı bir deneyim' olarak baktıklarını söyledi.

Uzmanlar arasında konuyla ilgili farklı görüşler de mevcut. Terapist Nicolas Aujula da robotlarla seks yapmanın, seks suçların önüne geçilmesini sağlayabileceğini söyledi. Ancak Leicester'daki De Montfort Üniversitesi'nden Dr. Kathleen Richardson, hissi olmayan robotlarla seks yapmanın empati duygusunu kaybetmeye yol açacağını ifade etti.