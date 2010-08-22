-GENELEVİN ARKA BAHÇESİNDE "TÜRBE" GÖRÜNÜMLÜ MEZAR BULUNDU AYDIN (A.A) - 22.08.2010 - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkılan genelev binasının arka bahçesinde ''türbe'' görünümlü mezar bulundu. İlçedeki genelevin başka bir alana taşınması kararının ardından başlatılan yıkım çalışmaları sırasında, 65 yıllık genelevin arka bahçesinde, duvar dibinde mezar olduğu tespit edildi. Mezarın bulunduğu alanda inceleme yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarın kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma yapacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi: ''Mezarın böyle bir yerde bulunması ve bugüne kadar bölge sakinlerinin haberdar olmaması beni şaşırttı. Burası görünümüyle bir türbe de olabilir. Gerekli araştırma yapılacak. Yaşlı mahalle sakinlerine, din adamlarımıza ve ilçe müftümüze danışacağız. Bunu hemen hafta başında yapacağız. Bugüne kadar özellikle böyle bir mekanda kapalı alanda bu mezar nasıl kalmış düşündürücü bir durum.'' Alıcık, yıkım çalışmaları sırasında mezara hiç bir şekilde zarar verilmeyeceğini, yapılacak araştırmaların ardından, belediye mezarlığına bu mezarın nakledileceğini söyledi. Nazilli ve çevresinin tarihi zenginliklere sahip olduğunun altını çizen Alıcık, şöyle devam etti: ''Bu mezarın kime ait olduğu, ne mezarı olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için hemen bir ekip oluşturarak gerekli araştırmalarda bulunacağız. Belki daha başka mezarlar da bölgede olabilir. Yıllardır ilçenin kanayan bir yarası olan ve bugüne kadar bir türlü yerinden kaldırılamayan genelevin şehir dışına taşınmasındaki kararlılığımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.'' Alıcık, ekiplere, çalışmalarda çok hassas davranılması ve çevreye zarar verilmemesi talimatı verdi. Mezarı çevreleyen duvarda su testilerinin olması ve üzerinde eski yeşil kumaştan yazılı bir örtünün bulunması dikkati çekti.